Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Корабли Северного флота приняли участие в учениях в акватории Баренцева моря. Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Их экипажами были применены зенитные ракетные комплексы "Кристалл", артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также комплекс АК-630, относящийся к скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии.

Также участники учений отработали применение комплексов радиоэлектронной борьбы, создававших пассивные и активные помехи для высокоточного оружия противника. Кроме того, "Вице-адмирал Кулаков" произвел стрельбу по подводному противнику реактивными глубинными бомбами.

Учения завершились морским боем кораблей с группировкой надводных сил условного противника, которой силы Северного флота нанесли артиллерийское поражение в условиях четырехбалльного шторма и сильного порывистого ветра.

Евгений Малышев