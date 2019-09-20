Войти
20.09.2019
Российская газета

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

291
0
0
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Корабли Северного флота приняли участие в учениях в акватории Баренцева моря. Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Их экипажами были применены зенитные ракетные комплексы "Кристалл", артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также комплекс АК-630, относящийся к скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии.

Также участники учений отработали применение комплексов радиоэлектронной борьбы, создававших пассивные и активные помехи для высокоточного оружия противника. Кроме того, "Вице-адмирал Кулаков" произвел стрельбу по подводному противнику реактивными глубинными бомбами.

Учения завершились морским боем кораблей с группировкой надводных сил условного противника, которой силы Северного флота нанесли артиллерийское поражение в условиях четырехбалльного шторма и сильного порывистого ветра.


Евгений Малышев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
18.09.2018
Арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке десанта на Чукотке
03.09.2018
Корабли Северного флота провели учения с практическими стрельбами у Новосибирских островов
19.09.2016
Северный флот на учениях в Арктике применил крылатые ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:35
  • 32
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 20.09 08:55
  • 1
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 20.09 08:44
  • 12
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 20.09 06:47
  • 24
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 20.09 06:38
  • 5
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет
  • 20.09 05:09
  • 8
"Россияне и израильтяне - одна семья с общей историей" - Путин
  • 20.09 03:41
  • 78
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 22:32
  • 33
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 19.09 20:27
  • 1
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 19.09 20:14
  • 1
Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске
  • 19.09 20:06
  • 1
В Роскосмосе заявили,что стоимость изготовления ракеты на метане составит 900 млн рублей
  • 19.09 19:34
  • 1
Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами
  • 19.09 19:12
  • 58
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.09 19:10
  • 2
Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны
  • 19.09 18:51
  • 12
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"