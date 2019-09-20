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20.09.2019
Интерфакс-АВН

ОДК и институт авиационного моторостроения им. Баранова будут сотрудничать в области виртуального моделирования двигателей

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ЦИАМ имени П.И. Баранова
Центральный институт авиационного моторостроения (Федеральное государственное учреждение "ЦИАМ имени П.И. Баранова").
Источник изображения: ЦИАМ им. Баранова

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и ФГУП "ЦИАМ имени П.И. Баранова" подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки "цифровых двойников" газотурбинных двигателей, сообщает пресс-служба ОДК.

Соглашение было подписано в рамках форума "Технопром-2019", проходящего в Новосибирске.

"Соглашение предусматривает, в частности, совместную разработку ЦИАМ и ОДК методологии создания "цифровых двойников" ГТД и их использования на всех этапах жизненного цикла изделия, включая этап сертификации", - говорится в сообщении.

Кроме того, договором предусматривается сотрудничество в области совершенствования и использования отраслевой базы знаний и валидации математических моделей, применяемых для создания "цифровых двойников". Также ЦИАМ предоставит ОДК свои вычислительные ресурсы и организует обучение её работников по данному профилю.

"Создание газотурбинного двигателя - это сложный наукоемкий процесс. Без Центрального института авиационного моторостроения эффективно его реализовать невозможно. При этом современные вызовы требуют от нас, чтобы конкурентоспособные двигатели создавались и выводились на рынок не за 10-15 лет как раньше, а быстрее. Заключенное сегодня соглашение - это важный, стратегический этап на пути расширения сотрудничества ОДК и ЦИАМ", - заявил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, чьи слова приводятся в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
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