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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Путин: государство продолжит практику применения льготных финансовых инструментов для ОПК

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Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Ижевск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Государство продолжит стимулировать госкомпании к покупке отечественных аналогов иностранной продукции, поощрять оборонно-промышленный комплекс финансовыми льготами, заявил президент России Владимир Путин.

"Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги", - сказал Путин в четверг на II Всероссийском форуме оружейников.

При этом, по его словам, предприятия ОПК должны "соответствовать современным жестким требованиям к стандартам цены и качества".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что банковские долги предприятий ОПК могут быть частично списаны, так как предприятия вынуждены "жить впроголодь" из-за большой кредитной нагрузки. По словам вице-премьера, может быть проведена реструктуризация 600-700 млрд руб. при общем размере долга более чем в 2 трлн руб.

Позднее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что долги предприятий не могут быть списаны, но для поддержки ОПК есть "целый ряд возможных альтернатив, в том числе докапитализация предприятий за счет федеральных ценных бумаг".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Греф Герман
Путин Владимир
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