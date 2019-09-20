Путин: государство продолжит практику применения льготных финансовых инструментов для ОПК

Ижевск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Государство продолжит стимулировать госкомпании к покупке отечественных аналогов иностранной продукции, поощрять оборонно-промышленный комплекс финансовыми льготами, заявил президент России Владимир Путин.

"Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги", - сказал Путин в четверг на II Всероссийском форуме оружейников.

При этом, по его словам, предприятия ОПК должны "соответствовать современным жестким требованиям к стандартам цены и качества".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что банковские долги предприятий ОПК могут быть частично списаны, так как предприятия вынуждены "жить впроголодь" из-за большой кредитной нагрузки. По словам вице-премьера, может быть проведена реструктуризация 600-700 млрд руб. при общем размере долга более чем в 2 трлн руб.

Позднее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что долги предприятий не могут быть списаны, но для поддержки ОПК есть "целый ряд возможных альтернатив, в том числе докапитализация предприятий за счет федеральных ценных бумаг".