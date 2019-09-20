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20.09.2019
ЦАМТО

Сергей Лавров: Россия и Нигер имеют неплохие перспективы в развитии ВТС

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Военнослужащие ВС Нигерии
Военнослужащие ВС Нигерии.
Источник изображения: politrussia.com

ЦАМТО, 19 сентября. Россия и Нигер имеют неплохие перспективы в развитии военно-технического сотрудничества. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть хорошие перспективы для военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году. И есть интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие по оказанию помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовке кадров для борьбы с терроризмом", – сказал С.Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао.

"Есть хорошие планы по укреплению сотрудничества по подготовке военных Нигера и правоохранительных кадров", – добавил министр.

К.Анкурао, в свою очередь, отметил, что Нигер заинтересован в российских вооружениях.

"Предложения, которые делает Россия, гораздо более выгодные: это и поставка оборудования, и подготовка кадров и в России, и на местах, и это гораздо интереснее, чем то, что предлагают другие поставщики вооружений", – цитирует "РИА Новости" главу МИД Нигера.

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Страны
Нигер
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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