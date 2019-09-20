Истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился на территории Франции

Военно-воздушные силы Бельгии потеряли истребитель F-16, который упал на территории Франции. Как сообщает телеканал RTBF, самолет упал на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции, пилоты катапультировались.

Источник изображения: topwar.ru

Истребитель бельгийских ВВС F-16 потерпел крушение на северо-западе Франции в департаменте Морбиан. На борту находилось два пилота, обоим удалось катапультироваться. Во время приземления, парашют одного из пилотов запутался в высоковольтной линии электропередач, но ему удалось освободиться. Сообщается, что оба члена экипажа F-16 живы, отделавшись легкими ранениями.

Причина падения самолета не называется, он рухнул на фермерское поле недалеко от железнодорожных путей и населенного пункта. По информации портала VRT.be, самолет якобы при падении повредил жилой дом. На месте крушения работают экстренные службы, территория оцеплена

По имеющейся информации, самолет совершал тренировочный полет, согласно другим источникам - участвовал в учениях. В ВВС Бельгии подтвердили факт крушения самолета, заявив, что причины падения истребителя не установлены, ими будет заниматься специальная комиссия.

Истребители F-16 бельгийских ВВС стоят на вооружении длительное время, но имеют соответствующее хорошее обслуживание

- добавили в ВВС Бельгии.