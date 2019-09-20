Су-57 способен выполнять задачи почти на 100 процентов в автоматическом режиме

Экспортная модель истребителя пятого поколения Су-57Э — это новейший боевой самолет военно-космических сил российской армии. Его тактико-технические характеристики позволяют ему выполнять любые боевые задачи в самых сложных метеоусловиях. При этом "Сухой" может атаковать как авиацели на встречных курсах или "за горизонтом", так и наземные объекты. Как пишет китайское издание "Сина", истребитель 5 поколения Су-57 ВКС РФ умеет работать в автоматическом режиме почти на 100%.

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Эта модель КБ Сухого разрабатывалась как самолет-невидимка. По сравнению с четвертым поколением истребителей Су-57 обладает пониженной заметностью в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Дополнительными преимуществами истребителей пятого поколения по отношению к предшественникам являются более радиозащищенная авионика и все виды оружия на борту самолета, а также его крейсерская скорость в режиме сверхзвука.

Помимо этого Су-57Э превосходит все истребители поколения 4++ и по другим ключевым боевым и аэродинамическим характеристикам. Начать с того, что он более полифункционален. В нем в полной мере реализована концепция совмещения автоматизации и технологий "искусственного интеллекта" при ведения воздушного боя. При этом в арсенал истребителя входят высокоточные управляемые ракеты дальнего действия, при помощи которых пилот может целиться и уничтожать сразу несколько мишеней одновременно. И последнее, но не менее важное –исключительная маневренность этой авиамашины.

Очевидно, что самой продвинутой инновацией этой боевой техники отечественного авиапрома можно технологии "искусственного интеллекта" (ИИ), заложенные в основу информационно-управляющей системы Су-57Э. Именно использование ИИ обеспечивает беспрецедентно высокую степень автоматизации новейшего истребителя КБ Сухого. Исходя из ТТХ самолета, он может решать до 90% поставленных задач в автоматическом режиме. Это действительно один из самых лучших показателей на сегодняшний день.

При такой автономной работе пилот осуществляет выбор наилучшего решения из предложенного списка действий. Пока окончательный выбор все-таки остается за летчиком, как и его решение нажать на гашетку в тот или иной момент времени. Правда, есть вариант и полностью автономного полета самолета по заложенной на земле программе. В этом случае командир Су-57 только определят наилучший момент начала атаки. Более того, в критических случаях потери сознания или серьезного ранения пилота автономное бортовое управление сумеет спасти истребитель.

Самолеты на этом уровне технологий вплотную приближаются к беспилотным летательным аппаратам с максимальной степенью роботизации и автономности. Центральную роль в подобной авиатехнике играют её электронные "мозги" - "информационно-управляющая система" (ИУС).

ИУС – это комплект бортового программного обеспечения (ПО), в который вложен максимум знаний профильных инженеров-конструкторов и реальный опыт большого количества профессиональных летчиков. По-другому эту систему называют "пилотом-невидимкой" или "электронным пилотом". Причем в других областях промышленности подобные комплексы тоже активно разрабатываются и применяются, зачастую именуя их "экспертными системами". Вот и ИУС Су-57 – это подобная новейшая военно-авиационная "экспертная система".

Первоочередная задача комплекта ПО ИУС – это постоянная фиксация данных с бортовых датчиков и приборов о имеющемся в радиусе опознавания противнике, комплексный анализ этой вводной информации и выработка ряда рекомендаций пилота для дальнейших действий. С этими задачами компьютеры современной авионики справляются достаточно легко. Но вот выбор окончательного решения остается все-таки за пилотом, который при этом опирается на свой личный опыт и профессиональную выучку.

Работы в этом направлении были начаты примерно 15 лет назад, когда еще никаких экспертных систем в сфере авиации вообще не было. Руководителем проекта по разработке отечественной информационно-управляющей системы самолета был Дмитрий Грибов. Он вспоминал, что проблем на пути создания авиационных экспертных систем было предостаточно, вплоть до отсутствия надежной компьютерной периферии. Однако, несмотря на это, сейчас искусственный интеллект ИУС Су-57 уже умеет после обработки собранных бортовыми датчиками данных выдавать на выбор пилоту набор оптимизированных решений.

Так, уже сейчас бортовые системы истребителя могут достаточно точно оценить степень угрозы той или иной ракеты, и на основе этого анализа ИУС предлагает летчику варианты уклонения или уничтожения, по сути, летящей мишени. Это в разы повышает боевую эффективность самолета.

Примечательно, что в докомпьютерную эпоху стоимость любого летательного аппарата определялась только ценой его "железа" - конструктива и оборудования. Но на данный момент программное обеспечение и бортовая электроника самолета могут быть на несколько порядков дороже всей остальной аппаратуры авиамашины. Логично, что, начиная именно с Су-57 с его мощным искусственным интеллектом ИУС, стоимость бортового ПО стали включать в общую проектную стоимость авиатехники.