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20.09.2019
Военное обозрение

В США назвали сроки тестов XQ-58A Valkyrie с навесным оборудованием

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Летные испытания беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie с различным навесным оборудованием, в том числе, размещенным во внутреннем отсеке вооружения, планируется провести в первом квартале следующего года. Также во время тестов будут проверены системы связи беспилотника. Об этом сообщает Flightglobal.

Источник изображения: Kratos

В настоящее время компания-разработчик беспилотника Kratos Defense & Security Solutions собрала три образца XQ-58A, один из которых передан Исследовательской лаборатории ВВС США. Этот аппарат, принадлежащий военным, совершил уже два полета, признанных успешными. До конца этого года планируется поднять в воздух в воздух второй летный образец беспилотного ведомого, а в начале следующего года испытать его с различным навесным оборудованием. Других подробностей программы испытаний новейшего беспилотника не приводится.

Разработку ведомого беспилотного аппарата XQ-58A Valkyrie ведет Научно-исследовательская лаборатория ВВС США при участии компании Kratos Unmanned Aerial Systems. Цель проекта - создание относительно дешевых в производстве многоразовых аппаратов, которые могут выполнять функции истребителя, но потери которых во время войны не будут финансово чувствительными.

Изначально предполагалось, что в рамках проекта XQ-58A будет создан беспилотный истребитель, способный прорвать российскую эшелонированную оборону ПВО/ПРО (зона A2/AD), но в дальнейшем от этой концепции решили отказаться. Теперь в рамках программы создается ведомый беспилотный аппарат, способный работать "в связке" с истребителем пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также, возможно и с другими самолетами.

Технических подробностей о проекте почти нет. Все, что известно: длина аппарата 9,1 метра, размах крыла - 8,2 метра. Высота полета - 13,7 тысяч метров. Предположительно, аппарат рассчитан на дальность полета около двух тысяч миль (свыше трех тысяч километров). Вес боевой нагрузки, располагаемой во внутреннем отсеке и на внешней подвеске - до 272 кг. Скорость полета - околозвуковая.

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США
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F-22
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Истребитель 5 поколения
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