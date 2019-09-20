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20.09.2019
Российская газета

Китайский источник: Т-90С заменили Т-54 в элитной ханойской бригаде

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Источник изображения: rg.ru

В Китае внимательно следят за освоением бойцами Вьетнамской народной армии новых основных боевых танков Т-90С. Такое впечатление создается после ознакомления с материалом, появившимся на портале sina.cn.

Сообщается, что новая техника российского производства поступила на вооружение элитной 201-й танковой бригады, которая дислоцируется в районе столицы государства - Ханоя.

Автор публикации обратил внимание, что кроме "девяностых" на опубликованных фотографиях можно увидеть и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1М.

Отмечается, что в настоящее время во Вьетнаме имеется всего 13 танковых бригад. Упомянутое соединение считается одним из самым прославленных в ВНА. Оно участвовало в нескольких крупных сражениях во время освобождения юга страны, за что было удостоено множества наград.

До появления Т-90С на вооружении этой бригады состояли Т-54 и Т-62. В настоящее время один из батальонов получил вместо старых "пятьдесят четверых" современные боевые машины.

Делается предположение, что новые российские танки появятся также и в расположенной в районе Ханоя 215-й бригаде.

Как известно, пока Вьетнам закупил 64 Т-90С/CК. Первая партия этих машин прибыла морским путем в январе текущего года, вторая была доставлена феврале.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
Продукция
БРЭМ-1
Т-62
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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