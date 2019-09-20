Удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к полномасштабной войне - Зариф

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в четверг предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил, какие могут быть последствия удара США или Саудовской Аравии. Зариф ответил: "Полномасштабная война".

Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт". Однако, по его словам, Иран решительно намерен защищать свою территорию.

Зариф ранее указал, что удар, нанесенный при помощи ракет и беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии, не выгоден Тегерану.

Глава иранского внешнеполитического ведомства напомнил, что йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку саудовской территории. "Насколько я понимаю, они предоставили ранее доказательства", - добавил министр.

Днем ранее в Минобороны Саудовской Аравии выразили уверенность в том, что удары были нанесены не из Йемена.

В ночь на 14 сентября объекты Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. Хуситы заявляли, что в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты.