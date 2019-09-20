В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию

Эксперт о том, почему саудовская ПВО не смогла защитить нефтяные объекты

Беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты йеменских повстанцев-хуситов 14 сентября нанесли удар по заводу национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате возник пожар, и объектам саудовской компании был нанесен значительный материальный ущерб. Почему Саудовской Аравии не удалось отразить атаку, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны Саудовской Аравии, в том числе американские ЗРС Patriot, не смогли отразить удар беспилотных летательных аппаратов хуситов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. Об этом пишет Associated Press.

По его словам, иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, и даже самые лучшие из них не всегда перехватывают цели. "Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

По данным агентства, у Саудовской Аравии есть несколько передовых систем Patriot, однако неизвестно, расположены ли они вблизи нефтяных объектов в королевстве. Кроме того, американские системы ПВО предназначены для "точечной обороны", а не защиты широких участков территории.

Даже по этим немногим словам заметно, что в Associated Press никто и никогда ранее не был причастен к организации противовоздушной обороны в целом и зенитной ракетной обороны в частности. Таких терминов, как "точечная оборона" и "защита широких участков территории", специалисты в области ПВО никогда не употребляют.

При этом какие-либо исчерпывающие выводы по событиям утра 14 сентября на объектах компании Saudi Aramco делать преждевременно, ибо абсолютно нет никакой достоверной информации, каков был замысел по прикрытию этого особо важного предприятия, какие для решения этой задачи привлекались силы и средства, каким образом было организовано боевое дежурство по противовоздушной обороне и как протекал противовоздушный бой по отражению удара хуситских дронов и крылатых ракет (да и был ли он в принципе).

Крылатые ракеты (КР) и беспилотные летательные аппараты (БЛА) обычно наносят удар с предельно малых высот порядка 60-100 м, причем оба средства воздушного нападения характеризуются, как правило, малой радиолокационной заметностью.

Радиолокационными средствами (как станциями дежурного режима, так и стрельбовыми радиолокаторами) КР и БЛА обычно обнаруживаются в условиях среднепересеченной местности (у специалистов в области радиолокации она называется подстилающей поверхностью) на дальности 16-18 км. После этого практически сразу по ним надо открывать огонь, и встреча ракеты с целью в этом случае обычно происходит на дальности 11-13 км.

То есть сразу надо понять и учесть, что при ведении огня по целям такого типа дальности обнаружения, захвата на сопровождение, открытия огня и поражения сравнительно невелики. И лишнего времени на раздумья в ходе боевой работы практически нет, все операции надо выполнять буквально за секунды.

А это предъявляет весьма высокие требования к организации системы радиолокационной разведки и системе обработки радиолокационной информации, поскольку зенитные ракетные системы и комплексы нельзя держать во включенном состоянии и режиме поиска цели круглые сутки. То есть радиолокационное поле, созданное в этом случае подразделениями радиотехнических войск, должно обеспечивать практически мгновенную выдачу необходимых беспоисковых целеуказаний огневым средствам.

Чтобы сделать это (проведя все необходимые расчеты), вокруг охраняемого объекта необходимо развернуть требуемое количество радиолокационных рот и батальонов, в которых радиолокационные станции в непрерывном режиме (по графику) вели бы разведку воздушного пространства.

Следующий этап - создание системы зенитного ракетного прикрытия и организация боевого дежурства. Опять-таки это требует и расчетов, и проведения необходимых рекогносцировочных работ. В результате надо определить, сколько зенитных ракетных полков, дивизионов, батарей потребуется для создания равнопрочной по эффективности зенитной ракетной обороны объекта, чтобы обеспечить уверенное поражение воздушного противника, в первую очередь, на предельно малых высотах.

Группировка зенитных ракетных войск в этом случае должна быть смешанного состава (то есть для решения поставленных задач привлекаться средства ближнего действия, малой, средней и большой дальности), радиоэлектронные средства группировки должны работать во всех возможных частотных диапазонах, включая оптический, огневые подразделения обеспечены не менее чем двумя боекомплектами ракет.

Наконец, следует организовать боевое дежурство как радиотехнических, так и зенитных ракетных войск. При этом определить, какие средства и в какой готовности к открытию огня должны находиться на стартовых позициях, какие боевые расчеты (дежурные боевые смены) быть в этом случае на рабочих местах.

Наконец, не следует забывать, что для надежного прикрытия обороняемого объекта надо создавать полноценную систему истребительного авиационного прикрытия, а также привлекать в этих целях подразделения и части радиоэлектронной борьбы.

И самое главное - подразделения радиотехнических, зенитных ракетных войск и истребительной авиации должны быть укомплектованы хорошо подготовленным и мотивированным личным составом. Порой это важнее ТТХ образцов вооружения и военной техники.

Если же конкретно разбираться с саудовскими подразделениями ПВО, то можно не сомневаться, что выяснится следующее: радиолокационных и огневых средств для прикрытия объектов государственной компании Saudi Aramco было выделено недостаточно, они не были сведены в какую-либо стройную систему, боевое дежурство было организовано с большими погрешностями, подготовка личного состава на деле оказалась крайне неудовлетворительной.

Так что Patriot тут совсем не причем. Оружие в неумелых руках и без должной организации никогда не сможет проявить заявленные производителем характеристики. Кстати, объективности ради следует отметить, что американская ЗРС Patriot обладает заслуживающей уважения боевой биографией.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные системы С-400. По его словам, российские системы ПВО способны надежно защитить любые инфраструктурные объекты, и все зависит от "мудрого государственного решения" Эр-Рияда.

К этому следует добавить, что саудитам к С-400 надо непременно прикупить средства разведки, АСУ, РЭБ, и ЗРК ближнего действия и малой дальности - "Панцирь" и в первую очередь - "Тор". Вот тогда требуемыми средствами ПВО Саудовская Аравия будет обеспечена. Дело останется только за высоко подготовленным личным составом.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок