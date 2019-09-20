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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

На подходе следующий китайский авианосец

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Источник изображения: vpk-news.ru

Следующий китайский авианосец - "Тип 003" будет радикально отличаться от своих предшественников - вместо ядерного реактора его оснастят стандартной силовой установкой.

Как пишут китайские СМИ со ссылкой на заявления представителей Чжэцзянского технологического университета, новый перспективный авианосец будет оборудован электромагнитной катапультой и иметь водоизмещение под 80 тыс тонн.

Планируется построить два корабля новой модели. Они поступят в распоряжение флота до 2030 года. Ожидается, что борту корабля будут размещены не менее 50 самолетов, что, как полагают разработчики, позволит достичь наибольшей эффективности боевых вылетов. 

Парк, вероятно, будет представлен главным образом палубным истребителем J-15 (создан на основе выкупленного у Украины Су-33). Это связно с тем, что пока не решены трудности с двигателем для истребителей J-20, а J-31 не имеет морского прототипа. Отмечается, что эти обстоятельства могут отсрочить постройку кораблей.

Обслуживать самолеты будут 34 катапульты, способные запускать тяжелые машины. К примеру, американский "Нимиц" имеет четыре данных устройства, французский "Шарль де Голль" - два, сообщает Eadaily. По всей видимости, мачта на кораблях будет закрытого типа, в которой будет размещаться двухдиапазонная РЛС.

Как пишут СМИ, мощность авианосца "Тип 003" намного превзойдет "Ляонин" или модель 002, а общий боевой потенциал будет существенно выше.

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Страны
Китай
США
Украина
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
J-15
J-20
J-31
Су-33
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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