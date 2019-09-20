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20.09.2019
Российская газета

Готовились к прошлой войне: почему саудовцы не отбили атаку дронов

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Источник изображения: rg.ru

Появились новые подробности недавней атаки на объекты саудовской нефтяной промышленности.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, группировка сил противовоздушной обороны Саудовской Аравии, прикрывающая завод по стабилизации нефти и сжижению попутного газа в районе месторождения Абкайк, была достаточно внушительной.

Кроме упоминавшихся ранее зенитных ракетных комплексов американского производства Patriot, там дежурили ЗРК Shahin, разработанные во Франции специально для этого государства.

Также были оборудованы три позиции с 35-мм швейцарскими автоматическими пушками Oerlikon с системой управления огнем Skyguard.

Если разбираться детально, окажется, что все упомянутые выше средства созданы в 80-х годах и уже не могут эффективно выполнять задачи по обнаружению и уничтожению низковысотных малоразмерных целей.

В то же время российские комплексы "Тор" и "Панцирь-С1" успешно справляются с такими задачами. Не зря их так активно приобретают военные многих государств мира.

На прошедшей в Эр-Рияде пресс-конференции было озвучено, что объект в Абкайке атаковали 18 беспилотников. Четыре крылатые ракеты поразили цели на месторождении Хурайс, еще три разбились в пустыне.

В представленных на этом мероприятии обломках можно опознать крылатые ракеты Quds. Хуситы впервые применили их против саудовского аэропорта Абха в июне, а рассекретили через месяц.

Что касается дронов-камикадзе, также показанных на пресс-конференции, ранее они нигде не были замечены. Хуситы, кстати, заявляют, что задействовали в атаке новые БПЛА.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Швейцария
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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