Lockheed Martin показала мир "глазами" F-35

Lockheed Martin / Facebook

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

"Видите разницу? Справа Advanced EOTS для F-35 Lightning II предлагает кристально чистое разрешение, непревзойденный мультиспектральный диапазон и значительную экономию средств", — говорится в подписи к видео.

В сентябре исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер сообщил о готовящемся кардинальном изменении американскими военными стратегии приобретения перспективных истребителей, предполагающем выделение промышленности на создание новых летательных аппаратов.