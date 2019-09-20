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20.09.2019
Lenta.ru

Lockheed Martin показала мир "глазами" F-35

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Lockheed Martin / Facebook

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

"Видите разницу? Справа Advanced EOTS для F-35 Lightning II предлагает кристально чистое разрешение, непревзойденный мультиспектральный диапазон и значительную экономию средств", — говорится в подписи к видео.

В сентябре исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер сообщил о готовящемся кардинальном изменении американскими военными стратегии приобретения перспективных истребителей, предполагающем выделение промышленности на создание новых летательных аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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