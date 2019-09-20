"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского

Изготовление многоразовой средней ракеты с двигателем, работающим на метане, обойдется "Роскосмосу" в 900 миллионов рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на презентацию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

На слайде менеджера, согласно агентству, сравниваются характеристики перспективной ракеты и действующего "Союз-2.1б". Старт первой потребует 40,5 миллиона рублей. Стоимость производства второй — 1,28 миллиарда рублей, а цена пуска — 45 миллионов. Многоразовая ракета будет способна выводить на НОО до 9 тонн, а на геопереходную — 2,2 тонны. На низкую околоземную орбиту (НОО) "Союз-2.1б" способен доставлять 8,2 тонны, а на геопереходную — 2 тонны.

В мае стало известно, что изготовление и пуск легкой "Ангара-1.2" оказались в полтора раза дороже, чем среднего "Союз-2.1б".

В августе 2018 года генеральный директор научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что возглавляемый им ракетный двигателестроительный холдинг приступил к разработке силового агрегата на метане, получившего название РД-169, испытания которого должны пройти через 3-4 года.

В мае того же года глава SpaceX Илон Маск заявил, что допускает сокращение предельных издержек на повторный запуск ракеты до "менее 5 или 6 миллионов долларов" в течение примерно трех лет.

Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX. Стоимость изготовления и пуска новой Falcon 9 начинается с 62 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей), с ранее использованной первой ступенью — от 50 миллионов (3,2 миллиарда). В настоящее время, по оценкам главы SpaceX Илона Маска, 60 процентов себестоимости Falcon 9 приходится на первую ступень, 20 процентов — на вторую, по 10 процентов — на головной обтекатель и все остальное, что связано с запуском. Топливо стоит 300-400 тысяч долларов.

В настоящее время Россия, в отличие от США и ЕС, не располагает действующими ракетными двигателями на водороде или метане в качестве одного из компонентов топлива. В составе советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" был водородный силовой агрегат, технология производства которого российской промышленностью фактически утеряна.