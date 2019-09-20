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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

Россия занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке - Медведев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военная техника и вооружение отличаются высокими боевыми характеристиками и в разы превосходят зарубежные аналоги. Это отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, поздравляя российских оружейников с профессиональным праздником.

"Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса динамично развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружений и техники. Важно, что наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава правительства отметил, что от труда оружейников "напрямую зависит безопасность государства" и его граждан. Специалисты ОПК преданы своему делу, а их работа пользуется уважением в обществе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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