Россия занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке - Медведев

Российские военная техника и вооружение отличаются высокими боевыми характеристиками и в разы превосходят зарубежные аналоги. Это отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, поздравляя российских оружейников с профессиональным праздником.

"Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса динамично развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружений и техники. Важно, что наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава правительства отметил, что от труда оружейников "напрямую зависит безопасность государства" и его граждан. Специалисты ОПК преданы своему делу, а их работа пользуется уважением в обществе.