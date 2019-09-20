Россия догнала Запад по "технологиям будущего", объявили в Минобрнауки

Заседание Совета при Президенте по науке и образованию по вопросам инженерного образования, его квалификаций и подготовки технических специалистов.

Новосибирск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Отставание России от передовых в технологическом отношении стран по ряду перспективных направлений ликвидировано, заявил директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.

"Я могу ответственно заявить, что по ряду направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали то отставание, которое было. То есть мы не отстаем ни в чем от передовых западных стран", - сказал он в четверг в Новосибирске на форуме "Технопром-2019".

По его словам, удалось "подтянуть" и фундаментальный научный задел, и решения, которые могут послужить в ближайшие годы прорыву по основным перспективным направлениям.