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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия догнала Запад по "технологиям будущего", объявили в Минобрнауки

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Заседание по вопросам инженерного образования
Заседание Совета при Президенте по науке и образованию по вопросам инженерного образования, его квалификаций и подготовки технических специалистов.
Источник изображения: Пресс-служба Президента РФ

Новосибирск. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Отставание России от передовых в технологическом отношении стран по ряду перспективных направлений ликвидировано, заявил директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.

"Я могу ответственно заявить, что по ряду направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали то отставание, которое было. То есть мы не отстаем ни в чем от передовых западных стран", - сказал он в четверг в Новосибирске на форуме "Технопром-2019".

По его словам, удалось "подтянуть" и фундаментальный научный задел, и решения, которые могут послужить в ближайшие годы прорыву по основным перспективным направлениям.

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Страны
Россия
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