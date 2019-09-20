"Пойти на жертвы": в Раде призвали решить конфликт в Донбассе миром

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе может быть разрешен, но Украина должна для этого "пойти на жертвы", заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он подчеркнул, что необходим компромисс в переговорах с "другой стороной", которая сама также должна сделать шаг навстречу украинским властям. Однако пойти на "особый статус" для региона Киев не готов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для решения конфликта в Донбассе Украина должна "чем-то пожертвовать". Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Парламентарий подчеркнул, что Киев должен пойти на компромисс, но того же ждут и от "другой стороны" - самопровозглашенных республик Донбасса. "Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона", - отметил он.

"Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса", - добавил Гетманцев. По его словам, федерализация страны в конечном итоге приведет к распаду Украины.

Однако разрешить конфликт в Донбассе силой оружия невозможно, подытожил депутат от партии "Слуга народа". Гетманцев добавил, что стоит отказаться от "иллюзий".

Еще 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть не будет вносить изменения в конституцию страны об особом статусе для Донбасса.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых [или] не особых статусов", - заявил глава МИД, добавив, что амнистии для ополченцев также не будет. По его словам, "оккупированным" территориям ничего не мешает развиваться путем децентрализации - как и прочим регионам Украины.

"В минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, самопровозглашенным республикам нужно понять, что их шанс - это децентрализация, являющаяся "максимальным" предложением Киева.

Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году на фоне государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале "антитеррористической операции". За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск".

"Сначала - вопрос обмена людей, потом - вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории - это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов", - подчеркнул украинский лидер.

Как сообщает ФАН, главным на повестке саммита нормандской четверки, которой ждет Киев, должен стать обмен удерживаемыми лицами в Донбассе по формуле "всех на всех".

Зеленский признался, что не знает, удастся ли решить все эти вопросы за одну встречу, однако ему очень бы этого хотелось.

"Наши советники все это подготовили, и я ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат", - добавил Зеленский.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что для саммита есть ряд условий, передает НСН. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотом и Петровском. Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать "формулу Штайнмайера" - но 18 сентября украинская сторона в Минске отказалась подписывать соответствующий документ.

К третьему условию, по словам Ушакова, относится предварительное согласование итогов саммита.

Российская сторона отрицает свое участие во внутриукраинском гражданском конфликте. Президент России Владимир Путин и прочие официальные лица РФ неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ не воюют и не присутствуют на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Этот факт также признала Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в феврале 2019 года.

Иван Апулеев