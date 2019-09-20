"Никогда не сталкивались": почему Patriot не защитили саудовскую нефть

Пушков оценил признание Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео оправдался за находящиеся в Саудовской Аравии противоракетные комплексы Patriot, которые не защитили саудовские нефтяные объекты от атаки. По его словам, США впервые столкнулись с нападением такого масштаба. В связи с этими обстоятельствами президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду российские зенитные ракетные комплексы.

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос журналистов о том, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, которые на прошлой неделе атаковали нефтяные объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Такой вопрос представители СМИ задали Помпео, когда он направлялся в королевство, чтобы обсудить ситуацию на месте, передает Associated Press.

Помпео объяснил, что даже лучшие средства ПВО иногда ошибаются.

"Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы защищены таким образом, чтобы подобные атаки в будущем были менее успешными, чем эта", - сказал госсекретарь. По его словам, эта атака была такого масштаба, с которым США прежде просто не сталкивались. Нападение он назвал "актом войны", но не стал уточнять, каким может быть ответ на эти действия.

Как передает AP, у Саудовской Аравии есть несколько передовых американских противоракетных комплексов Patriot, предназначенных для уничтожения вражеских самолетов или баллистических ракет малой дальности. Эти средства ПВО обеспечивают "точечную оборону", но не защищают широкие участки территории, отметили в агентстве. К тому же неизвестно расположение этих комплексов внутри страны: они могли находиться не вблизи нефтяных объектов королевства.

В связи с тем, что атака все же была допущена, 16 сентября президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить для своей защиты российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 или С-400. Он отметил, властям королевства достаточно "принять мудрое государственное решение" и приобрести комплексы, которые "надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии". Путин обратил внимание, что Иран уже купил у РФ С-300, а Турция - С-400.

На вопрос журналистов, что лучше купить Эр-Рияду - С-300 или С-400 - российский лидер ответил: "Пусть выбирают". Глава государства подчеркнул, что ЗРК могут надежно защитить инфраструктуру страны. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Анкаре, где проходила встреча президентов России, Турции и Ирана, посвященная урегулированию ситуации в Сирии.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение Владимира Путина.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Patriot могут ошибаться.

"Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают "с переменным успехом". После этой истории альтернативы нашим С-400 нет", - написал он.

Вопрос защиты территории Саудовской Аравии встал особенно остро после того, как 14 сентября десять беспилотников атаковали саудовские нефтяные объекты, спровоцировав пожары.

Нападению подверглись завод Абкайк на востоке страны и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Абкайк - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс. Хурайс - второе по величине месторождение нефти в королевстве.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но американская сторона отказался верить в это. Помпео заявил о причастности Тегерана к 100 нападениям различного рода на Саудовскую Аравию. По его словам, пока происходят эти атаки, президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф лишь делают вид, что занимаются дипломатией. "Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии", - возмутился Помпео. Он предупредил, что Вашингтон будет работать со своими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить качественное снабжение энергетических рынков.

США собираются привлечь Иран к ответственности "за его агрессию". Американский сенатор Линдси Грэм призвал нанести ответный удар по нефтяной промышленности Исламской Республики. "Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение", - написал он в своем твиттере. Грэм убежден, что Тегеран не изменит своего поведения до тех пор, пока последствия "не станут более реальными".

При этом иранская сторона обвинения Вашингтона категорически отрицает, называя их ложными и необоснованными.

"Политика по оказанию "максимального давления", которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала, устремилась в сторону "максимальной лжи"", - подчеркнули иранские дипломаты.

Сам Хасан Роухани назвал атаку дронов на месторождение Saudi Aramco ответом йеменского народа на действия саудовских военных. "Йеменцы использовали свое законное право на защиту", - пояснил иранский лидер.

Лидия Мисник