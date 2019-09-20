В первые часы после взрыва погибнет более 90 миллионов жителей Земли

Американские ученые создали анимационную модель ядерной войны

На днях ученые Принстонского университета, занимающиеся исследованиями в рамках программы "Наука и глобальная безопасность" (Science and Global Security), в YouTube показали миру аудиовизуальную модель, демонстрирующую возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и США.

Четырехминутный ролик под названием "План A" его авторы, довольно видные ученые в области ядерных исследований, занимающиеся изучением научных, технических и политических проблем в этой сфере, сопроводили такой подписью: "В программе SGS разработана новая имитационная модель вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реального состояния ядерных сил, их целей и оценок количества жертв. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено свыше 90 миллионов человек". Они также указали, что создание этого видеоролика было мотивировано необходимостью демонстрации возможных катастрофических последствий реализации США и Россией планов ядерного столкновения и его опасность для судеб всего мира.

"В последние два года риск ядерной войны драматически возрос, поскольку США и Россия отказались от долгосрочных договоров, регламентирующих контроль ядерных вооружений, начали разрабатывать новые виды ядерного оружия и расширили диапазоны условий, при которых они могут начать его применение", - написали создатели компьютерной имитации.

В представленной модели конфликт начинается атаками с использованием обычных вооружений, но затем Москва якобы нанесет ядерные удары по подразделениям ВС США и НАТО на приграничных территориях Польши и Германии. В ответ на это Вашингтон отдаст приказ о нанесении ракетно-ядерных ударов по Калининградской области. После этого конфликт обретет глобальный масштаб и распространится на территорию Северной Америки и России. Подсчет числа жертв конфликта проводится при помощи программы NUKEMAP, разработанной несколько лет назад одним из авторов ролика, профессором Алексом Веллерстейном (Alex Wellerstein).

Риторика о возможности использования ядерного оружия в военном конфликте, которая все чаще звучит со стороны представителей США, вызывает у России тревогу и вынуждает ее соответствующим образом реагировать. Об этом заявил 16 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ.

"В целом эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте - они приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер. Мы вынуждены на это реагировать, в том числе с точки зрения собственного военного планирования", - сказал замминистра.

Рябков также отметил, что такая обстановка стала следствием политической линии Белого дома. "Причины этого - в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия в тех или иных ситуациях, но и в практических действиях, когда расширяется арсенал ядерных вооружений, которые имеются у США, появляются боеприпасы малой мощности, которые нельзя рассматривать иначе, как оружие поля боя", - подчеркнул он и добавил, что, "возможно, они рассчитывают достичь такой стадии в своем техническом, военно-техническом, технологическом развитии, когда они смогут констатировать, что их, как они называют, геополитические соперники, а это Россия и Китай прежде всего, просто надорвутся в экономическом плане".

Немного ранее, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС, Сергей Рябков заявил, что риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует, и особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год. По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал модель ядерной войны между Россией и США, разработанную американскими учеными, "полным бредом".

"Это на грани фантазии, сказок и бреда сумасшедшего – вот такой вариант можно рассматривать. Во-первых, огромное количество атомных электростанций в мире находится на территории и Российской Федерации, и всех остальных территорий... Ограничиться ударом по какой-то конкретной территории невозможно, потому что территория будет заражена на сотни лет. Те предприятия, которые там находятся, не обязательно атомные электростанции, но различные промышленные предприятия, в том числе те, которые используют в своей деятельности химикаты, склады с боеприпасами, огромное количество сооружений гидротехнических, дамбы и так далее, разрушение всех этих объектов приводит к необратимым катаклизмам, последствиям, которые затем в принципе делают эту территорию абсолютно ненужной. То есть смысл воевать за ту или иную территорию отпадает. Поэтому это полный бред, ядерная война исключена", - сказал Шерин.

"Естественно, воевать с этой Европейской частью, с этим материком, могут только американцы, которые находятся совершенно на другом материке, за океаном и им плевать, что там будет с их союзниками - Германией, Польшей, Францией. Я уверен, что это проблема, которая должна интересовать, в первую очередь, членов НАТО, чтобы они реально понимали, что они для американцев исключительно разменный материал, и их интересы и в принципе существование не рассматриваются. Американцам все равно, по какой территории наносить удар из-за океана, они хотят попасть по территории Калининграда, при этом не учитывают, какие натовские страны окружают эту территорию. Это полный бред", - заметил зампредседателя.

Он также напомнил, что в России внедрена система неотвратимого удара, автоматика которой сама отдаст команды крылатым ракетам с ядерными боеголовками, даже "если даже некому будет нажать кнопку".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"