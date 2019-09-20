Турция разрабатывает собственный истребитель пятого поколения

Министерство иностранных дел Турции заявило, что намерено найти замену американским истребителям F-35. В качестве перспективной альтернативы были объявлены Су-35, Eurofighter Typhoon и Saab JAS 39 Gripen, причем первый рассматривался как наиболее привлекательный вариант. Ранее США исключили Турцию из программы поставок и производства истребителей F-35 из-за закупки Анкарой новейших российских зенитно-ракетных систем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересовался российскими истребителями, побывав на авиасалоне МАКС-2019, а президент РФ Владимир Путин сказал о возможности не только их приобретения, но и о совместном производстве.

Не исключается возможность того, что турецкая оборонная промышленность пойдет по пути разработки собственного истребителя пятого поколения. Макет полноразмерного стелс-истребителя TF-X был представлен на парижском авиасалоне Ле Бурже компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), осуществляющей создание новой машины в интересах турецких ВВС.

Руководитель TAI Темель Котиль заявил, что первый самолет планируется построить к 2023 году, а первый полет ожидается в 2025 году. Благодаря разработке TF-X, Турция сможет поднять престиж страны, самостоятельно создав истребитель пятого поколения. На данный момент такая техника есть только в США, Китае и России. Двухдвигательная машина с крылом, плавно переходящим в фюзеляж, способна развивать максимальную скорость 2 Маха, имеет эффективный боевой радиус 600 миль и максимальный взлетный вес 60000 фунтов. Она не только внешне напоминает F-35, но и может обладать схожими характеристиками. Опасность для Турции заключается в том, что страна ни разу не разрабатывала собственные самолеты-истребители.

Однако возникает еще более существенная проблема, с которой столкнется Турция в связи с производством истребителей пятого поколения, и это - непомерные издержки. Начальная цена программы TF-X составляет 13 миллиардов долларов, а недавняя ссора с одним из важнейших производителей компонентов может привести к дальнейшему повышению стоимости. Британский производитель автомобильных и авиационных двигателей Rolls-Royce был готов к сотрудничеству с местными турецкими фирмами для совместного производства двигателя TF-X, но продолжающиеся споры в области интеллектуальной собственности привели Rolls-Royce к тому, что в марте 2019 года компания вышла из программы разработки двигателя.

Первоначальные планы по поставке первых серийно выпускаемых моделей TF-X с двигателем General Electric F110 также отошли на второй план, поскольку Анкара опасается, что использование американских компонентов или систем в строительстве приведет к санкциям со стороны США.

Несмотря на очевидные затруднения, турецкий проект по созданию TF-X представляет определенный интерес, и оборонный сектор Турции продвигается вперед с TF-X. По данным турецких СМИ, после презентации на парижском авиасалоне уже поступило 400 заказов.

Лина Маякова