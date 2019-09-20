Войти
20.09.2019
ЦАМТО

Группа Thales поставила летный тренажер для вертолетов AS-350/H-125 "Экюрэй" ВВС Узбекистана

280
0
0
Гибридная версия вертолета AS350
Гибридный вертолет в котором используется тандем турбовального двигателя и электрического мотора, созданный компанией Eurocopter на основе одномоторного вертолета AS350.
Источник изображения: bizavnews.ru

ЦАМТО, 19 сентября. Группа Thales 18 сентября объявила, что поставила в Узбекистан летный тренажер для вертолетов AS-350/H-125 "Экюрэй", предназначенный для обеспечения начальной подготовки летчиков Военно-воздушных сил этой страны.

По информации Jane's Defence Weekly, в августе тренажер был доставлен на военно-воздушную базу "Карши-Ханабад" в восточной части Узбекистана в районе границы с Кыргызстаном. Тренажер обеспечит возможность подготовки летчиков управлению вертолетом и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Тренажер размещается в новом здании, принадлежащем высшему военному авиационному училищу, которое было официально открыто 2 сентября в присутствии руководства Министерства обороны.

По информации Thales, в училище будет организовано обучение около 300 узбекских курсантов, по итогам которого они получат квалификацию летчиков и инженеров.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Узбекистан
Продукция
AS.350
Компании
Thales
Похожие новости
13.09.2017
Генштаб ВС РФ заявил об усилении террористической опасности на южных границах СНГ
01.02.2017
Южный авиационный форпост Казахстана
31.10.2007
Космические планы на двоих
Анатолий Сердюков укрепляет пояс безопасности на южных границах России
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
23.11.2006
В России исправно не более 40% военной авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 08:55
  • 1
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 20.09 08:44
  • 12
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 20.09 07:32
  • 31
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 20.09 06:47
  • 24
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 20.09 06:38
  • 5
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет
  • 20.09 05:09
  • 8
"Россияне и израильтяне - одна семья с общей историей" - Путин
  • 20.09 03:41
  • 78
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 22:32
  • 33
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 19.09 20:27
  • 1
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 19.09 20:14
  • 1
Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске
  • 19.09 20:06
  • 1
В Роскосмосе заявили,что стоимость изготовления ракеты на метане составит 900 млн рублей
  • 19.09 19:34
  • 1
Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами
  • 19.09 19:12
  • 58
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.09 19:10
  • 2
Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны
  • 19.09 18:51
  • 12
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"