Группа Thales поставила летный тренажер для вертолетов AS-350/H-125 "Экюрэй" ВВС Узбекистана

Гибридный вертолет в котором используется тандем турбовального двигателя и электрического мотора, созданный компанией Eurocopter на основе одномоторного вертолета AS350.

ЦАМТО, 19 сентября. Группа Thales 18 сентября объявила, что поставила в Узбекистан летный тренажер для вертолетов AS-350/H-125 "Экюрэй", предназначенный для обеспечения начальной подготовки летчиков Военно-воздушных сил этой страны.

По информации Jane's Defence Weekly, в августе тренажер был доставлен на военно-воздушную базу "Карши-Ханабад" в восточной части Узбекистана в районе границы с Кыргызстаном. Тренажер обеспечит возможность подготовки летчиков управлению вертолетом и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Тренажер размещается в новом здании, принадлежащем высшему военному авиационному училищу, которое было официально открыто 2 сентября в присутствии руководства Министерства обороны.

По информации Thales, в училище будет организовано обучение около 300 узбекских курсантов, по итогам которого они получат квалификацию летчиков и инженеров.