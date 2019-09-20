Группа Thales поставила летный тренажер для вертолетов AS-350/H-125 "Экюрэй" ВВС Узбекистана
ЦАМТО, 19 сентября. Группа Thales 18 сентября объявила, что поставила в Узбекистан летный тренажер для вертолетов AS-350/H-125 "Экюрэй", предназначенный для обеспечения начальной подготовки летчиков Военно-воздушных сил этой страны.
По информации Jane's Defence Weekly, в августе тренажер был доставлен на военно-воздушную базу "Карши-Ханабад" в восточной части Узбекистана в районе границы с Кыргызстаном. Тренажер обеспечит возможность подготовки летчиков управлению вертолетом и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Тренажер размещается в новом здании, принадлежащем высшему военному авиационному училищу, которое было официально открыто 2 сентября в присутствии руководства Министерства обороны.
По информации Thales, в училище будет организовано обучение около 300 узбекских курсантов, по итогам которого они получат квалификацию летчиков и инженеров.
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