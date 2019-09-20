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20.09.2019
Военное обозрение

Китай построил наземный "цементный авианосец"

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Китайские военные соорудили наземную версию авианесущего корабля и постепенно занимаются ее модернизацией, пытаясь отразить в строении происходящие на флоте технологические изменения. Местные СМИ уже успели окрестить его "цементным авианосцем".

Источник изображения: http://www.vooxoo.com/

Данный объект расположен на территории провинции Хубэй, в Ухане – одном из самых густонаселенных городов КНР. Он входит в ансамбль зданий, принадлежащих базирующемуся здесь военно-морскому университету.

Находящиеся на крыше здания, стилизованной под палубу, самолеты являются частью "декора": наивно было бы полагать, что они взлетают с крыши здания, тем более в окружении жилых массивов. В этой особенности состоит коренное отличие от практических имитаций палубы авианосцев, например, от той же российской НИТКи.

Конструкция данной площадки отражает технологические сдвиги, происходящие на китайском флоте. Она имеют гибридную конфигурацию, которая несет на себе следы различных типов авианосцев – 001, 002 и перспективного 003. Так, установлен макет РЛС с АФАР, который ожидается на новых кораблях (видимо, это будет поисковый радар H/LJQ 382).

Так для чего же Китай построил "цементный авианосец"?

Как утверждается китайскими СМИ, данное строение используется при проведении проверки различных организационных и технических решений в условиях, приближенных к реальным. По всей видимости, отрабатывают на ней навыки эксплуатации авианосцев и курсанты. В частности, речь идёт о работе технических звеньев и анализе внутренних пространств для их последующего эффективного использования. Сам проект говорит о том серьёзном подходе к разработке новейших боевых кораблей, который сегодня используют в ВМС НОАК.

Такой постройке удивляются даже китайские пользователи:

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Страны
Китай
Россия
Проекты
Авианосец
АФАР
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