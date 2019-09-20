В Airbus утекли данные о планах закупок бундесвера
Сотрудники Airbus получили доступ к засекреченным данным, связанным с планами закупок бундесвера, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет Deutche Welle со ссылкой на Bild, представители Airbus сообщили немецким властям о возможном неправомерном поведении нескольких сотрудников, связанных с закупочными документами минобороны Германии.
По сообщению концерна, идет внутренняя проверка, а сам Airbus в полной мере сотрудничает с соответствующими ведомствами и уже проинформировал о случившемся прокуратуру Мюнхена.
По информации издания, в распоряжении сотрудников Airbus оказались засекреченные документы, связанные с планами закупок вооруженных сил Германии. При этом порядка 20 человек временно отстранены от выполнения своих обязанностей. Кроме того, один из представителей бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура в рамках начатого расследования изъяла часть документов и компьютеров. Представитель бундесвера заявил о начале собственного расследования по факту инцидента.
Напомним, в июле из-за поломки транспортного самолета Airbus A310 ВВС Германии подразделение бойцов бундесвера не смогло вылететь из Кельна и пополнить ряды расквартированного в Литве многонационального батальона НАТО.
Дмитрий Зубарев
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