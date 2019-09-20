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20.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Airbus утекли данные о планах закупок бундесвера

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Bundeswehr
Военнослужащие Бундесвера. Источник: topwar.ru.

Сотрудники Airbus получили доступ к засекреченным данным, связанным с планами закупок бундесвера, сообщили немецкие СМИ.

Как пишет Deutche Welle со ссылкой на Bild, представители Airbus сообщили немецким властям о возможном неправомерном поведении нескольких сотрудников, связанных с закупочными документами минобороны Германии.

По сообщению концерна, идет внутренняя проверка, а сам Airbus в полной мере сотрудничает с соответствующими ведомствами и уже проинформировал о случившемся прокуратуру Мюнхена.

По информации издания, в распоряжении сотрудников Airbus оказались засекреченные документы, связанные с планами закупок вооруженных сил Германии. При этом порядка 20 человек временно отстранены от выполнения своих обязанностей. Кроме того, один из представителей бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура в рамках начатого расследования изъяла часть документов и компьютеров. Представитель бундесвера заявил о начале собственного расследования по факту инцидента.

Напомним, в июле из-за поломки транспортного самолета Airbus A310 ВВС Германии подразделение бойцов бундесвера не смогло вылететь из Кельна и пополнить ряды расквартированного в Литве многонационального батальона НАТО.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Германия
Литва
Компании
Airbus
Проекты
NATO
ИТ
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