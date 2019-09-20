В США вновь заговорили о войне на чужой территории

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в вашингтонском консервативном фонде "Наследие" (Heritage Foundation), указал на необходимость увеличения расходов на оборону в создавшейся геополитической обстановке.

"Под руководством президента Дональда Трампа. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы сделать наши, самые сильные в мире, вооруженные силы еще сильнее, - сказал Пенс, передаёт "Голос Америки".

- В прошлом месяце президент Трамп добился утверждения оборонного бюджета в размере 738 миллиардов долларов - это наибольшее увеличение со времен Рональда Рейгана. Мы восстановили наши вооруженные силы и арсенал демократии. При активной и неизменной поддержке членов Конгресса и всех тех граждан, кого они представляют, мы вновь, наконец-то, обеспечили нашим солдатам, морякам, пилотам и морским пехотинцам те ресурсы, которые им необходимы, чтобы выполнять свои задачи и сохранять нашу страну в безопасности. Они перенесут место военных действий туда, где находятся наши враги, и будут воевать против них на их земле, но на наших условиях".

Вице-президент США традиционно прошелся по Ирану: "Иран - это главный мировой спонсор терроризма на государственном уровне, несущий наибольшую угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке".