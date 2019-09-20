Медведев похвалил российских оружейников за создание военной техники, превосходящей зарубежные аналогии
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, продолжает расширять свой экспортный потенциал, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником.
"Сегодня предприятия ОПК динамично развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружения и техники. Они отличаются высокими боевыми характеристиками, а многие из них значительно превосходят зарубежные аналоги", - говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте кабинета министров РФ.
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