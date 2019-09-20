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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Медведев похвалил российских оружейников за создание военной техники, превосходящей зарубежные аналогии

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке, продолжает расширять свой экспортный потенциал, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником.

"Сегодня предприятия ОПК динамично развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружения и техники. Они отличаются высокими боевыми характеристиками, а многие из них значительно превосходят зарубежные аналоги", - говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте кабинета министров РФ.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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