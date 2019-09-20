"Крупнейший вызов": НАТО потеряло превосходство над Россией

В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией

Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО теряет военное превосходство над Россией за последние годы. По его словам, альянс сейчас предпринимает совместные c союзниками усилия для наращивания военного потенциала.

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией в последние годы. При этом альянс в последнее время активно увеличивает свою боевую готовность, следуя доктрине "сдерживания и диалога" в отношениях с Россией.

По словам командующего, которые приводятся на сайте Пентагона, главы оборонных ведомств Североатлантического альянса считают, что Россия входит в число конкурентов в военной сфере.

После заседания военного комитета НАТО, которое прошло в Словении 13-15 сентября, генерал подчеркнул, что альянс теряет свои преимущества перед "возрождающейся Россией". В связи с этим на встрече министров обороны обсуждалась общая концепция НАТО по обороне, сдерживанию и операциям. НАТО и его союзники также прикладывают усилия для наращивания военного потенциала, добавил он.

Ранее глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что считает российскую сторону самым значительным вызовом для США в области безопасности.

По его словам, Москва представляет собой "вызов" в ближайшей перспективе, а Китай - в долгосрочной.

Генерал также отметил, что Россия якобы использует гибридные и кибернетические военные методы, которые угрожают Европе.

Немецкие СМИ ранее писали, что военные бундесвера и натовские страны готовят войска к возможному военному противостоянию с Россией. Так, находящийся в городе Ульм новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет полностью достроен к 2021 году.

Задачей учреждения станет выполнение переброски войск и техники альянса в Европе. Вашингтон, помимо прочего, планирует направить около 3,5 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц техники, за это будет отвечать командный центр американской армии в Норфолке.

В то же время в ежегодном докладе НАТО, который был опубликован в марте, была отмечена положительная практика в том, что Россия информирует альянс о начале своих учений. НАТО отвечает тем же. Информирование происходит во время встреч совета "Россия-НАТО", отмечается в докладе.

"Эта практика может способствовать большей предсказуемости и снижению рисков в евроатлантическом регионе", - говорилось в докладе.

Добровольное информирование при этом, как пишут авторы доклада, не может заменить "прозрачности", которой можно достичь в соответствии с Венскими соглашениями о взаимной транспарентности от 1999 года.

Авторы настаивают на необходимости модернизации Венского соглашения, в котором необходимо "закрыть лакуны", позволяющие странам избежать возможности информировать других об учения. В докладе говорится, что Россия не идет на диалог по этому поводу.

"Мы стараемся поддерживать связи. Может, кто-то считает, что это не нужно, но для НАТО это политический вопрос: союзники говорят о "защите, сдерживании и диалоге" - новой доктрине НАТО по отношению к России. Диалог является самой важной ее частью, и встречи совета Россия-НАТО и диалог военных играют фундаментальную роль", - объяснял ранее "Газете.Ru" старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

НАТО также реализует стратегию присутствия в Черном море, которая заключается в увеличении срока пребывания в регионе сил альянса. Это осуществляется совместно с натовскими союзниками: Румынией, Болгарией и Турцией. В 2018 году корабли НАТО проводили на патрулировании в Черном море 120 дней вместо 80, как это было ранее.

НАТО в последнее время уделяет немало такой болезненной теме в отношениях европейских партнеров НАТО и США, как увеличение вклада в общую оборону до 2% от национального ВВП. В докладе отмечается, что с 2014 года союзники по НАТО "достигли значительного прогресса" в этой сфере.

В то же время лишь шесть стран уже смогли достичь уровня трат в 2%. Это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония. В Канаде же расходы на оборону упали в 2018 году на 11%.

К 2024 году 24 из 29 членов НАТО собираются направить более 20% от своих оборонных бюджетов на нужды модернизации и НИОКР для своих армий. В общей сложности, начиная с 2016 года, европейские союзники и Канада потратили более $41 миллиарда на нужды обороны.

Отдел "Армия"