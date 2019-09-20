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20.09.2019
Военное обозрение

Китай построит авианосцы с электромагнитной катапультой

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Следующий китайский авианосец, получивший обозначение "Тип 003", планируется оснастить стандартной силовой установкой, то есть обойтись без ядерного реактора.

Источник изображения: twitter.com

При этом он будет радикально отличаться от своих предшественников, будучи оборудованным электромагнитной катапультой и имея водоизмещение под 80 тыс. тонн. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на заявления, сделанные работниками Чжэцзянского технологического университета.

Как предполагается, два корабля новой модели поступят в распоряжение флота до 2030 года. Ожидается, что на их борту будет располагаться фиксированным по числу самолётов авиакрыло - не менее 50 единиц. Данный вариант "позволит достичь наибольшей эффективности боевых вылетов".

Парк будет представлен, по всей видимости, главным образом палубным истребителем J-15 (создан на основе выкупленного у Украины Су-33) – по крайней мере, пока не решены трудности с двигателем для J-20, а J-31 не имеет морского прототипа. Эти обстоятельства способны сдвинуть сроки постройки кораблей.

Обслуживать их будут 3-4 катапульты, способные запускать тяжелые машины. К примеру, американский "Нимиц" имеет четыре данных устройства, французский "Шарль де Голль" - два.

По всей видимости, мачта на кораблях будет закрытого типа, в которой будет размещаться двухдиапазонная РЛС.

Таким образом, мощность авианосца "Тип 003" намного превзойдет "Ляонин" или модель 002, а общий боевой потенциал будет существенно выше

- отмечают китайские СМИ.

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Страны
Китай
США
Украина
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
J-15
J-20
J-31
Су-33
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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