Морская пехота ТОФ на Камчатке получила более 30 бронетранспортеров БТР-82А

ЦАМТО, 19 сентября. Более 30 бронетранспортеров БТР-82А в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты войск и сил на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке.

Боевые машины доставлены на полуостров морским путем, разгружены и совершили марш к месту постоянной дислокации.

Это уже вторая крупная партия БТР, которую получили камчатские морпехи. В мае 2018 года они приняли в эксплуатацию 30 бронетранспортеров БТР-82А.

Колесные машины планово заменят технику предыдущего поколения – БТР-80.

Процесс перевооружения завершается и в Приморском соединении морской пехоты. Подразделения во Владивостоке также оснащены новыми бронетранспортерами БТР-82А, а в начале текущего месяца получили танки Т-80БВ.

Справочно:

БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1". В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.