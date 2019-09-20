Войти
20.09.2019
ЦАМТО

Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте

308
0
0
Противодиверсионный катер "Грачонок"
Противодиверсионный катер "Грачонок".
Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

ЦАМТО, 19 сентября. Шесть экипажей для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота сформировано в 2019 году на Тихоокеанском флоте.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Укомплектован экипаж фрегата "Адмирал Шапошников", экипажи двух противодиверсионных катеров "Грачонок", двух рейдовых водолазных катеров нового поколения, современного морского буксира "Андрей Степанов", – сообщил Н.Воскресенский.

Осенью будет завершен подбор личного состава для службы на корвете "Алдар Цыденжапов", который 12 сентября был торжественно спущен на воду на ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре), на очереди – новейший тральщик проекта 12700 "Александрит" – "Яков Баляев". Планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок, в том числе большой дизельной подлодки проекта 636.3 "Волхов", оснащенной комплексом крылатых ракет "Калибр-ПЛ", строительство которой ведется специально для Тихоокеанского флота.

Экипажи всех новых надводных боевых кораблей и подводных лодок комплектуются только военнослужащими-контрактниками.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Club-S
С-75
Компании
АСЗ
Проекты
21980 Грачонок
636.3
877 Палтус
Калибр КР
пр. 12700
ТОФ
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:35
  • 32
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 20.09 08:55
  • 1
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 20.09 08:44
  • 12
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 20.09 06:47
  • 24
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 20.09 06:38
  • 5
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам ракет
  • 20.09 05:09
  • 8
"Россияне и израильтяне - одна семья с общей историей" - Путин
  • 20.09 03:41
  • 78
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 22:32
  • 33
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 19.09 20:27
  • 1
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 19.09 20:14
  • 1
Бастрыкину доложили о ходе расследования дела с затонувшим плавдоком в Мурманске
  • 19.09 20:06
  • 1
В Роскосмосе заявили,что стоимость изготовления ракеты на метане составит 900 млн рублей
  • 19.09 19:34
  • 1
Производитель МС-21 сравнил цену самолета с зарубежными аналогами
  • 19.09 19:12
  • 58
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.09 19:10
  • 2
Саудовская Аравия обратилась к Южной Корее за помощью в укреплении системы противовоздушной обороны
  • 19.09 18:51
  • 12
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"