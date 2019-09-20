Шесть экипажей новых боевых кораблей сформировано на Тихоокеанском флоте

ЦАМТО, 19 сентября. Шесть экипажей для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота сформировано в 2019 году на Тихоокеанском флоте.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Укомплектован экипаж фрегата "Адмирал Шапошников", экипажи двух противодиверсионных катеров "Грачонок", двух рейдовых водолазных катеров нового поколения, современного морского буксира "Андрей Степанов", – сообщил Н.Воскресенский.

Осенью будет завершен подбор личного состава для службы на корвете "Алдар Цыденжапов", который 12 сентября был торжественно спущен на воду на ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре), на очереди – новейший тральщик проекта 12700 "Александрит" – "Яков Баляев". Планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок, в том числе большой дизельной подлодки проекта 636.3 "Волхов", оснащенной комплексом крылатых ракет "Калибр-ПЛ", строительство которой ведется специально для Тихоокеанского флота.

Экипажи всех новых надводных боевых кораблей и подводных лодок комплектуются только военнослужащими-контрактниками.