ВС Катара могут заключить контракт на закупку ББМ VBCI до конца года

ЦАМТО, 19 сентября. Как сообщается на сайте французской газеты La Tribune, переговоры между Катаром и компанией Nexter о продаже ББМ VBCI с колесной формулой 8х8 ускорились и контракт на их поставку может быть заключен до конца этого года.

По информации источников издания, переговоры о поставке 490 бронированных машин VBCI, стоимость которых, по оценкам Елисейского дворца, оценивается в 1,5 млрд. евро, могут завершиться в ближайшие месяцы. Катарское руководство хотело бы объявить о заключении контракте в ходе празднования Национального дня Катара 18 декабря.

Для справки: первоначально предполагалось, что контракт будет подписан в июне.

Как сообщал ЦАМТО, в ходе состоявшегося в декабре 2017 года визита в Катар президента Франции Эммануэля Макрона были заключены соглашения в различных сферах на общую сумму 12 млрд. евро. В частности, начальник управления инвестиций министерства обороны Катара Насер Хасан Аль-Ноайми (Nasser Hassan AL-Noaimi) и главный исполнительный директор Nexter Стефан Майер подписали письмо о намерениях, предусматривающее поставку ВС Катара 490 ББМ VBCI с колесной формулой 8x8.

По информации La Tribune, задержка с подписанием контракта в основном связана с выбором и интеграцией вооружения и другого оборудования на борт VBCI. В частности, производители жестко конкурировали за поставку башен и систем связи для ББМ.

Как стало известно, бронемашины будут вооружены ПТУР MMP группы MBDA, установленной на башне норвежской компании Kongsberg вместо башни, предлагавшейся Nexter в базовой версии. Кроме того, Kongsberg совместно с Thales поставит пакет средств связи, а Thales, кроме того, установит РЛС на некоторые версии.

На состоявшейся в марте 2018 года международной выставке DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition) стало известно, что ББМ будут поставляться ВС Катара и обслуживаться совместным предприятием, сформированным Nexter Systems и компанией Barzan Holdings, принадлежащей Министерству обороны Катара.

По данным СМИ, Катар планирует приобрести ББМ VBCI в нескольких версиях, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер, разведывательную машину, самоходный миномет, машину управления и санитарную машину.