США признали неготовность к "гибридной войне" с Россией

Соединенные Штаты не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Шеф американского военного ведомства в этой связи призвал внести коррективы в планы развития министерства обороны.

Эспер, выступая в среду на конференции ВВС США, заявил, что в последние годы Россия эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". Примерами таких событий он считает события в Крыму и на Украине. Министр, однако, не уточнил, что имеет в виду, передает РИА "Новости".

По мнению американского министра, Россия "знает, что не хочет и не может" противостоять США в обычной войне, "поэтому ищет другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт".

"Это новая форма боевых действий", – констатировал Эспер. "Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы", – признал он. Шеф Пентагона сообщил, что в настоящее время в США изучают подготовку планов ведения кампаний на разных театрах боевых действий. "Мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня", – заявил министр.

Он подчеркнул, что это касается не только военных, но и других ведомств США, которые должны "изменить эту стратегическую ситуацию, проводить информационные кампании и прочее".

Эспер добавил, что испытанием для США становятся военные операции, когда они оказываются "в серой зоне", уходя от обычного конфликта.

"Опосредованная война", или "война по представительству" – конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупные игроки. Примеры такой войны – Корейская и начальный этап Вьетнамской.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Ольга Никитина