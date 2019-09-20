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20.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ рассказали об отказе России от советского "супертанка"

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Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА Новости

Под самый конец холодной войны Советский Союз создал прототип Т-95, или "Объект 195", пишет американский военно-политический журнал National Interest. Советский "супертанк" по своим показателям превосходил бы современные танки НАТО, если бы его приняли на вооружение, отмечает издание.

По информации NI, вплоть до 2010 года Россия продолжала разрабатывать проект Т-95, однако в конечном итоге отказалась от него в пользу более современного – танка Т-14 "Армата". При этом, пишет издание со ссылкой на российских военных экспертов, Т-95 все же был мощнее "Арматы", передает РИА "Новости".

"Объект 195" начали разрабатывать в 1988 году. Планировалось создать машину, превосходящую большинство бронетехники Североатлантического альянса. В Советском Союзе рассчитывали, что Т-95 будет обладать большей эффективной дальностью стрельбы, повышенной живучестью и будет наносить более мощные удары, чем старые модели советских танков, пишет NI.

Внутрь корпуса боевой машины поместили отдельную кабину экипажа, состоящего из трех человек, а башню сделали автоматической. Позже эта идея была применена в "Армате". Также "Объект 195" наделили комплексом активной защиты, который сейчас задействован в Т-14, а также динамической противокумулятивной защитой и комбинированной броней.

У Т-95 была более высокая танковая башня, что позволяло значительно расширить диапазон вертикального обстрела. Кроме того, "Объект 195" оснастили гладкоствольной пушкой 2А83 калибром 152 миллиметра, из которой Т-95 мог выстреливать любыми артиллерийскими снарядами, вероятно, включая ядерные боеприпасы.

У Т-95, по задумке разработчиков, должны были быть тепловизорный и оптический прицелы с высоким уровнем масштабирования, а также радарный прицел. За пределами прямой видимости танк мог поражать цели, замеченные дронами и другими средствами.

Несмотря на отсутствие некоторых из преимуществ "Объекта 195" у "Арматы", Т-14 все равно находится в выигрышном положении, поскольку с 2010 года технологии сделали большой шаг вперед, заключает автор статьи.

Ранее американские СМИ назвали три "провальных" проекта вооружений России.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Продукция
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Т-95
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