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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

"Объект 195" был лучше "Арматы"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американское издание The National Interest обнаружило у России танк, который мог бы превзойти как любые аналоги НАТО, так и "Армату".

В материале рассказывается, как по завершении холодной войны в СССР был разработан действующий прототип супертанка Т-95 ("Объект 195"), который производился до 2010 года и уступил место созданию Т-14 "Армата".

Однако по данным издания, говорит "Известия", у "Арматы" по сравнению с Т-95 нет специализированного радиолокационного прицела. Кроме того, сравнив характеристики танков, эксперты пришли к выводу, что "T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14".

Но, несмотря на все возможности, которые позволяли Т-95 эффективно использовать пушку, "Армата" всё же лучше может противодействовать вражеским ракетам и радарам, говорится в статье.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-95
Проекты
NATO
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