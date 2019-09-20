"Объект 195" был лучше "Арматы"

Американское издание The National Interest обнаружило у России танк, который мог бы превзойти как любые аналоги НАТО, так и "Армату".

В материале рассказывается, как по завершении холодной войны в СССР был разработан действующий прототип супертанка Т-95 ("Объект 195"), который производился до 2010 года и уступил место созданию Т-14 "Армата".

Однако по данным издания, говорит "Известия", у "Арматы" по сравнению с Т-95 нет специализированного радиолокационного прицела. Кроме того, сравнив характеристики танков, эксперты пришли к выводу, что "T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14".

Но, несмотря на все возможности, которые позволяли Т-95 эффективно использовать пушку, "Армата" всё же лучше может противодействовать вражеским ракетам и радарам, говорится в статье.