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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

Латвия продолжает закупки подержанного вооружения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Латвийский министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что страна, возможно, купит у Австрии дополнительные гаубицы.

Как сообщает портал Delfi.lv., рассуждая в передаче "Латвийского Радио" "В точке пересечения" об ожидаемых закупках для Национальных вооруженных сил (НВС), Пабрикс подтвердил, что Министерство обороны "в настоящее время сотрудничает с Австрией и думает о том, чтобы приобрести дополнительные гаубицы". Однако он не упомянул, о каком количестве гаубиц идет речь.

Министр также напомнил, что продолжается закупка вертолетов и броневиков. Помимо этого, продолжается работа по перевооружению гражданского ополчения "Земессардзе", чтобы обеспечить ее винтовками G36.

Как сообщалось ранее, осенью 2018 года Национальные вооруженные силы получили все 47 купленных у Австрии самоходных гаубиц. Первые системысамоходных гаубиц были получены 1 октября 2017 года. Стоимость одной гаубицы в зависимости от модификации составляет от € 60 тыс до € 140 тыс.

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Страны
Австрия
Латвия
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