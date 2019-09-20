ОАЭ присоединяются к коалиции по охране судоходства в регионе - агентство

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - МИД Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятом решении относительно присоединения страны к создаваемой США международной коалиции по охране нефтяных перевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении МИД отмечается, что основанием для решения стало стремление к "обеспечению глобальной энергетической безопасности и непрерывного поступление энергоресурсов в мировую экономику".