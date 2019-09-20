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20.09.2019
Lenta.ru

В России предложили "уронить" боеголовку на авианосец США

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Источник изображения: Фото: Damir Sagolj / Reuters

Китайская ракета средней дальности DF-21D способна за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты, прибрежные корабли, крейсеры и авианосцы, пишет "Звезда".

В случае снаряжения ракеты ядерной боевой частью, продолжает еженедельник, даже "не надо попадать точно в цель" — достаточно просто "уронить" боеголовку в границах расчетной зоны поражения. "Как говорят по-своему ироничные ракетчики, нам не нужен номер вашего дома — достаточно названия города. В нашем случае достаточно будет и квадрата на морской карте", — уверяет издание.

Размещение DF-21D в прибрежных регионах позволит Китаю полностью закрыть вопрос с обеспечением защиты страны от вражеских ударов с использованием авианосных и корабельных ударных групп. "Ну а решение о высадке десанта в этом случае может принять только уж совсем неадекватный противник", — отмечает "Звезда".

В феврале 2018 года стало известно о проведенных Китаем испытаниях DF-21G, являющейся модернизацией двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности DF-21D.

DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2,7 тысячи километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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