В России предложили "уронить" боеголовку на авианосец США

Китайская ракета средней дальности DF-21D способна за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты, прибрежные корабли, крейсеры и авианосцы, пишет "Звезда".

В случае снаряжения ракеты ядерной боевой частью, продолжает еженедельник, даже "не надо попадать точно в цель" — достаточно просто "уронить" боеголовку в границах расчетной зоны поражения. "Как говорят по-своему ироничные ракетчики, нам не нужен номер вашего дома — достаточно названия города. В нашем случае достаточно будет и квадрата на морской карте", — уверяет издание.

Размещение DF-21D в прибрежных регионах позволит Китаю полностью закрыть вопрос с обеспечением защиты страны от вражеских ударов с использованием авианосных и корабельных ударных групп. "Ну а решение о высадке десанта в этом случае может принять только уж совсем неадекватный противник", — отмечает "Звезда".

В феврале 2018 года стало известно о проведенных Китаем испытаниях DF-21G, являющейся модернизацией двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности DF-21D.

DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2,7 тысячи километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.