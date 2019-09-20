Компания Boeing приступила к сборке первого самолета-заправщика KC-46A для Японии

ЦАМТО, 19 сентября. Компания Boeing приступила к сборке первого из двух заказанных на текущий момент многоцелевого транспорта-заправщика KC-46A, предназначенного для Воздушных сил самообороны Японии.

Япония является первым зарубежным заказчиком разработанного Boeing для ВВС США транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус". Сборка самолетов для ВВС США и Японии осуществляется на предприятии в Эверетте. Затем в Центре модификации на его борт устанавливаются специализированные военные системы.

Как ранее сообщал ЦАМТО, компания Boeing, предложившая самолет-заправщик KC-46A "Пегасус", стала единственным участником торгов в рамках проведенного МО Японии тендера на поставку Воздушным силам самообороны новых транспортов-заправщиков после отказа от участия в нем Airbus. 23 октября 2015 года министр обороны Японии Гэн Накатани официально объявил о выборе американского производителя победителем конкурса. Новые самолеты заменят четыре эксплуатирующихся KC-767J.

Государственный департамент США в сентябре 2016 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов-заправщиков KC-46A, а также связанных с контрактом оборудования и услуг. Общая стоимость продажи на тот момент оценивалась в 1,9 млрд. долл.

В декабре 2017 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт на поставку первого самолета KC-46A для Воздушных сил самообороны Японии. В декабре 2018 года с Boeing был заключен контракт на поставку Японии второго KC-46A.

Как планируется, первый KC-46A будет передан Японии в 2021 году с некоторым отставанием от первоначально согласованного графика.

По информации японских СМИ, 30 августа 2019 года Министерство обороны Японии запросило дополнительно выделить 112,1 млрд. иен (1,04 млрд. долл.) в бюджете на 2020 ф.г. на закупку еще четырех KC-46A. Это позволит к концу 2024 ф.г. увеличить парк этих самолетов до 6 ед.

Закупка KC-46A включена в предложенную правительством среднесрочную программу обороны Японии на 2019-2023 гг. MTDP (Medium-Term Defense Program). В рамках данных планов Воздушные силы самообороны Японии намерены сформировать новую эскадрилью заправщиков на авиабазе "Михо" в префектуре Тоттори.