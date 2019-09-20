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20.09.2019
ТАСС

Источник: для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля и судна

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Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"
Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © Александр Саверкин/ТАСС

Речь идет о кораблях и катерах, многоцелевых атомных и дизель-электических подводных лодках, а также судах вспомогательного флота, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России. Об этом сообщили ТАСС в четверг два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Следующий год должен стать рекордным по количеству заложенных для Военно-морского флота боевых и вспомогательных единиц. На судостроительных верфях в различных регионах страны, в том числе в Крыму, планируется заложить в общей сложности 22 надводных корабля и катера, многоцелевых атомных и дизель-электических подводных лодки, а также судна вспомогательного флота", - сказал собеседник агентства.

Другой источник напомнил ТАСС, что в список планируемых к закладке в 2020 году кораблей впервые в истории российского военного кораблестроения включены два универсальных десантных корабля, которые будут заложены в Крыму на заводе "Залив" (не входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Также намечена закладка двух модернизированных фрегатов проекта 22350 с 24 ударными ракетами на "Северной верфи", двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М шифр "Ясень-М" на "Севмаше", трех дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях", - рассказал собеседник. Он добавил, что на различных судостроительных предприятиях будут заложены корветы, малые ракетные корабли, противодиверсионные катера, суда различных типов вспомогательного флота.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Залив СЗ
ОСК
Северная верфь
Севмаш
Проекты
2020-й год
22350
636.3
877 Палтус
885 Ясень
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