В США раскритиковали Помпео за слова о Patriot, "работающих с переменным успехом"

Нанесение удара по объектам нефтедобычи и нефтепереработки в Саудовской Аравии уже сейчас приводит к репутационным последствиям для реализуемого США американского оружия ПВО. Так, американским властям и представителям командования журналисты, в том числе арабских изданий, задают вопросы о том, почему сверхдорогие американские системы противовоздушной обороны не смогли справиться ни с беспилотниками, ни с ракетами, которыми были атакованы объекты компании Saudi Aramco?

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Накануне подобный вопрос был задан и главе Госдепа США Майку Помпео. По словам Помпео, ЗРК Patriot "работают успешно, но не всегда".

Госсекретарь США:

И великолепные комплексы не позволяют сбивать всех целей. Даже Patriot может это делать с переменным успехом.

В США уже раскритиковали заявление чиновника, отметив, что такой ответ Помпео "наносит репутационный удар, ещё больший, чем после "молчания" ПВО при ударе по НПЗ в Саудовской Аравии".

Тем временем, американские военные эксперты предлагают разобраться с тем, как полученные от США вооружения эксплуатируют саудовские военные. В частности, вспомнили эпизод, когда при ракетной атаке со стороны Йемена на Эр-Рияд одна из зенитных ракет системы Patriot, описав параболу, упала и взорвалась в сотне метров от места запуска. До сих пор власти Саудовской Аравии не представили данных ни о числе погибших и пострадавших от неудачного пуска, ни о причинах сбоя при попытке перехвата ракеты хуситов.

Ранее на "ВО" вышел материал о том, что Эр-Рияд обратился к Южной Корее с просьбой помочь модернизировать систему ПВО. В СМИ США к такой просьбе саудитов к корейцам отнеслись весьма ревностно, отметив, что "помочь в модернизации могли бы специалисты из США".

В итоге следует констатировать, что складывается интересная ситуация: в США отдельные эксперты пытаются заявить, что в неудовлетворительном применении средств ПВО виноваты саудовские военные, а в Эр-Рияде дают понять, что американские комплексы далеки от надёжности.