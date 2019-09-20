В США заложен первый перспективный десантный катер нового поколения

ВМС США вышли на новый этап постройки перспективного десантного корабля следующего поколения. Как утверждает генеральный подрядчик, компания Vigor Works, прототип будет готов в ближайшие 4 года. Об этом сообщает Defense News.

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Компания Vigor Works провела церемонию закладки киля для первого перспективного десантного катера класса Maneuver Support Vessel – Light (MSV-L). Он должен прийти на смену катерам класса LCM-8, состоящими на вооружении ВС США с 50-х годов прошлого века.

В 2017 году подрядчик получил контракт стоимостью почти в $1 млрд. При его заключении Vigor Works удалось обойти четырех конкурентов. Компания должна разработать полномасштабный прототип судна в течение ближайших четырех лет. Также в рамках предсерийного производства к 2022 году будут построены еще 4 корабля. Общее количество катеров, которые американский флот собирается закупить до 2028 года, составляет 36 единиц.

Десантные катера были спроектированы при участии британской компании BMT – на ней лежала ответственность за дизайн корабля, а также при содействии корпораций Gladding-Hearn Shipbuilding и Northrop Grumman.

Длина MSV(L) составляет 100 футов (около 30 метроов), что на 7-8 метров превышает длину LCM-8 Mike. Катера способны перевозить один танк M1A2 Abrams, два БТР Stryker или четыре JLTV с прицепами. Запланированная максимальная скорость новых катеров - 18 узлов, 15 узлов при полной загрузке, дальность хода - около 350 миль.

Проблемой катеров предыдущего поколения было то, что LCM-8 Mike были недостаточно велики. Им не хватало запаса хода, необходимого для перевозки современной армейской техники на нужные расстояния.

По проекту, MSV-L предназначены для доставки личного состава, а также сопутствующих вооружений и грузов с глубоководных морских судов в закрытые зоны боевых действий, к удаленным от основных баз подразделениям, а также для высадки на необорудованное побережье. Катера способны действовать при волнении моря до 3 баллов.

Особенностью катера является трехпалубный монокорпус, конструкция которого обеспечивает повышенную маневренность и высокую степень остойчивости как в открытых водах, так и в прибрежных или внутренних.