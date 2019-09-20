День оружейника: русское оружие как синоним качества и надёжности

Тула, Ижевск, Ковров, Нижний Тагил, Казань. Этот список городов России, в которых создавалось и продолжает создаваться русское оружие, можно продолжать ещё долго. Оружейные традиции в нашей стране богаты и многогранны, при этом создаваемые вооружения отлично известны далеко за пределами России.

Источник изображения: topwar.ru

Производимые нашими оружейниками образцы входят в число наиболее эффективных и надёжных: от автомата Калашникова до зенитных ракетных комплексов, от систем радиоэлектронной борьбы до истребителей и стратегических ракетоносцев.

Сегодня наша страна отмечает праздник всех тех, кто своим умом и своими руками создаёт настоящий щит Отечества, формирует оружейные тенденции, не просто выдерживает, но и выигрывает конкуренцию у зарубежных производителей.

Сегодня – День оружейника. А дата 19 сентября под этот праздник выбрана в связи с тем, что в Русской православной церкви этот день является днём почитания покровителя небесного воинства – архангела Михаила.

Помимо того, что наши оружейники куют щит Отечества, они позволяют реализовать и мощный экспортный потенциал. За последние несколько лет экспортный портфель заказов российского оружия и военной техники вышел на рекордный уровень. В 2019 году он составляет около 55 млрд долларов. Именно на такую сумму подписаны контракты по поставкам вооружения за рубеж.

При этом экспортный вопрос продолжает оставаться весьма спорным. С одной стороны, нужно обеспечить новейшим оружием и техникой собственные Вооружённые силы, с другой стороны Россия успела угодить в крепкие объятия рыночной экономики. А её законы (говорят, что они у неё всё-таки имеются и даже иногда выполняются) диктуют необходимость продавать даже то, чем порой не обеспечены на 100% сами. Причина в том, что предприятиям отечественной оборонки нужны финансовые средства, а федеральному бюджету – стабильный доход, причём чем больше, тем лучше. Поэтому предпринимаются попытки по поиску золотой середины: когда продать то, что хотелось бы в достаточном количестве самим, чтобы одновременно с этим не оказаться в военном плане позади тех, кому своё пахнущее краской и едва сошедшее с конвейера продаём.

Поиски золотой середины в данном случае, бесспорно, трудны. Одни покупатели просят у России кредит на покупку российской же техники. И получают. Другие кредитов не просят, но очень уж любят танцевать вокруг да около контрактов, свои подписи зачастую ставя уже тогда, когда от этих танцев рябит в глазах и голова идёт кругом. Третьи купить хотят, но опасаются того, что эта покупка может не прийтись по душе "главному партнёру".

Но только это уже совсем другая история. И касается она в первую очередь отправляемой политики. А наши оружейники честно и профессионально продолжают делать своё дело, многого не просят – главное, чтобы государство о них не забывало даже в тех случаях, когда законы рыночной экономики предполагают обратное. Потому всех оружейников России - с праздником! Без вас не существовало бы, простите за иностранное словцо, бренда - "русское оружие" как синонима качества и надёжности.