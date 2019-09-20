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20.09.2019
Известия.ru

"Роскосмос" запустит к МКС ждущий 12 лет отправки модуль

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Российский многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который уже 12 лет ждет отправки к Международной космической станции (МКС), запустят в 2020 году. Об этом сообщил представитель "Роскосмоса".

"Запуск запланирован на ноябрь 2020 года, его перенос на более поздний срок не планируется", - цитирует его "РИА Новости".

"Науку" начали строить в 1995 году в качестве дублера модуля МКС "Заря". Позже было решено переоборудовать его в полноценный летный модуль. Запуск при этом планировался на 2007 год, однако по разным причинам неоднократно переносился.

Сейчас в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".

В модуле "Наука" будет расположено еще одно спальное место для третьего российского космонавта и второй туалет российского сегмента.

14 сентября сообщалось, запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" к МКС перенесли. Как отметили в "Роскосмосе", корабль должен доставить космонавтам подарки к Новому году. Причины переноса запуска не уточнялись.

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Страны
Россия
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Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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