Робот "Федор" во время полета на МКС перевыполнил план

Российский робот "Федор" во время пребывания на Международной космической станции (МКС) выполнил все поставленные задачи и даже дополнительную программу. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исполнительного директора НПО "Андроидная техника", компании-разработчика робота, Евгения Дудорова.

"Мы всё проверили, все задачи выполнили и даже больше, чем планировали", — цитирует его агентство.

Отмечается, что "Федор" во время пребывания на МКС имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции: соединял и разъединял электрические разъемы.

Кроме того, он протирал стены и отвечал на вопросы космонавтов в рамках отработки голосовой системы.

22 августа российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем "Федор", отправился в космос на "Союзе МС-14". 7 сентября он вернулся на Землю.