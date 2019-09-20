Армия США выдала контракт на разработку бронированной ремонтной эвакуационной машины М88А3

Корпорация ВАЕ Systems 17 сентября 2019 года сообщила, что получила контракт армии США стоимостью 318 млн долл на полномасштабную разработку бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) нового поколения М88А3, включая переоборудование партии наличных БРЭМ М88А2 Hercules в вариант М88А3.

Прототип-демонстратор американской перспективной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) ВАЕ Systems М88А3 (с) ВАЕ Systems

Количественные параметры контракта в пресс-релизе ВАЕ Systems не называются, но группа "Jane's" со ссылкой на представителей компании сообщила, что в контракт входит переоборудование восьми БРЭМ М88А2 в опытные образцы варианта М88А3 для проведения программы испытаний. Контракт рассчитан на 44 месяца, причем все восемь опытных машин М88А3 должны быть готовы в 2022 году. Основные работы по переоборудованию будут осуществляться на предприятии ВАЕ Systems в Йорке (штат Пенсильвания). В случае успешных испытаний серийные БРЭМ М88А3 в конфигурации Block 1 могут начать поступать в войска с 2024-2025 годов.

М88А3 является новым радикально переработанным вариантом основной американской БРЭМ М88А2 Hercules, производимой ВАЕ Systems по настоящее время. Напомним, что ВАЕ Systems впервые продемонстрировала прототип-демонстратор перспективной бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88А3 в октябре 2018 года.

Разработка БРЭМ М88А3 ведется в интересах армии США с 2016 года, но до настоящего времени она велась в основном за счет средств самой ВАЕ Systems. Армия США частично финансировала проект М88А3 по линии введенной с 2016 финансового года новой схемы Other Transaction Authority (OTA), позволяющей упрощенное финансирование ОКР по отдельным темам из бюджета министерства обороны США при условии разделения затрат с подрядчиком и без твердых гарантий последующих серийных закупок.

Необходимость создания БРЭМ М88А3 вызвана продолжающимся в ходе модернизаций ростом боевой массы танков М1 Abrams, что делает БРЭМ М88А2 уже недостаточной по мощности для их боевого обеспечения. Сообщается, что боевая масса танка M1A2 SEPv2 (М1А2С) составляет 74 "короткие" тонны, а танка M1A2 SEPv3 (М1А2D) - 79 "коротких" тонн, при этом в последующих модернизациях ожидается рост до 80 "коротких" тонн. В результате сейчас для выстаскивания танка М1А2 поздних версий приходится применять две БРЭМ М88А2.

БРЭМ М88А3, несмотря на схожесть обозначения с М88А2, представляет собой практически полностью новую машину, сохранившую частично только бронекорпус М88А2, но отличающуюся от М88А2 удлиненной на один каток ходовой частью (теперь она семикатковая) и применением гидропневматической подвески. Гидропневматическая подвеска на М88А3 позволит осуществлять автоматическую блокировку гусениц, что необходимо при выстаскивании других бронеобъектов (на М88А2 такая блокировка осуществляется обычном бревном, для установки которого экипаж должен выйти из машины), также она увеличит клиренс и минную стойкость машины. На М88А3 установлен "коммерческий" дизельный двигатель Сaterpillar мощностью 1300 л.с., и модифицированная автоматическая трансмиссия танка М1А2. Установлено новое мощное крановое оборудование для возможности демонтажа башен танков М1А2 поздних модификаций.