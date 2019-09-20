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20.09.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные на учении "Центр-2019" развернут надувные макеты танков и систем ПВО

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Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com.

Полигон "Донгуз", (Оренбургская область), 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Надувные макеты танков и систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 наряду с реальной боевой техникой будут использованы российскими военными на основном этапе стратегического учения "Центр-2019", сообщили в среду в Минобороны РФ.

"На полигоне "Донгуз" в Оренбургской в целях отвлечения внимания (условного) противника и введения его в заблуждение будет осуществлена имитация выхода на огневую позицию танковой роты и развертывание ложных позиций зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сообщении военного ведомства.

Пневматические макеты танков Т-72Б3 и систем С-300 будут развернуты маскировочными подразделениями инженерных войск, сообщили военные.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о существовании надувных пневмомакетов различного вооружения для дезориентации разведки противника. В частности, упоминались макеты истребителей МиГ-31, танков и различных ракетных комплексов.

Пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Он с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор, сообщала "Интерфаксу" компания-производитель.

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