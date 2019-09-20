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20.09.2019
Известия.ru

В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки. Об этом 18 сентября заявил и.о. замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс на слушаниях в конгрессе.

По его словам, NASA прилагает все усилия для реализации планов высадки, и "столь смелые цели" похвальны.

"Но я бы не стал это гарантировать", — цитирует Бауэрсокса The Washington Post.

Он отметил, что ведомству предстоит решить многие финансовые и технические вопросы. Кроме того, важно, чтобы запуск был произведен после полной готовности, иначе миссия может оказаться провальной.

"Очень рискованно ставить конкретную дату, но мы хотим попытаться сделать это", — добавил замглавы NASA.

В июле вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон намерен отправить астронавтов на Луну и "оставить их там".

Новая лунная программа NASA под название "Артемида" предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении выделить дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.

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