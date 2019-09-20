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20.09.2019
Военное обозрение

В США указали правила наименования кораблей

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В Конгрессе США подготовлен доклад, регулирующий процесс присвоения названий кораблям американских ВМС. Данный документ был составлен на фоне путаницы, возникшей на флоте.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно принятому порядку, наименования кораблей объявляются министром ВМС под руководством президента. Как отмечается, они должны соответствовать правилам, которые можно резюмировать следующим образом:

В честь штатов называются ударные подводные лодки класса Virginia.

Авианосцы, как правило, называются в честь экс-президентов США.

Эсминцы названы в честь умерших военнослужащих ВМС, морской пехоты и береговой охраны, в том числе министров ВМС.

Еще не объявлены правила наименования нового класса фрегатов FFG(X), первый из которых флот намерен приобрести в 2021 финансовом году. Однако предыдущие типы фрегатов ВМС США, как и эсминцы, обычно назывались в честь флотских руководителей и героев.

Прибрежные боевые корабли (LCS) названы в честь городов и общин США, имеющих важное региональное значение.

Десантно-штурмовые корабли названы в честь знаменитых сражений, в которых морские пехотинцы США играли видную роль, а также для увековечивания памяти кораблей ВМС США, которые не были названы в честь сражений, но получили известность.

Десантные корабли класса "Сан-Антонио" названы в честь крупных городов и общин США, а также городов и общин, атакованных 11 сентября 2001 года.

Танкеры типа "Джон Льюис" названы в честь людей, которые боролись за гражданские права.

Экспедиционные транспортные суда (EPF) названы в честь небольших городов США.

Экспедиционные транспортные доки (ESD) и экспедиционные морские базы (ESB) названы в честь лиц или мест, имеющих историческое значение для морской пехоты США.

Буксировочные и спасательные суда класса Navajo названы в честь выдающихся коренных американцев или отдельных представителей индейских племен.

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Страны
США
Проекты
LCS-1
MLP
Virginia АПЛ
Авианосец
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