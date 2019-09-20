Роскосмос изучает варианты аварийного запаса космонавтов пока на уровне предложений

Учения по поиску и эвакуации космонавтов спускаемого аппарата на море во Владивостоке.

В госкорпорации подчеркнули, что изучат варианты включения различных сигнальных средств в новый состав носимого аварийного запаса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает различные варианты состава носимого аварийного запаса (НАЗ) космонавтов на уровне технических предложений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" в Санкт-Петербурге, заявил, что через полтора года в состав аварийного запаса может войти проходящее тестирование новое оружие.

"Варианты состава НАЗ рассматриваются и будут рассматриваться. Это осуществляется пока на уровне технических предложений, одно из которых прозвучало на встрече со студентами "Военмеха", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что изучат варианты включения различных сигнальных средств в новый состав НАЗ, в том числе ракетниц.

В понедельник в Роскосмосе сообщили, что рассматривают новые варианты комплектования НАЗ для перспективного пилотируемого корабля "Орел", ранее известного как "Федерация". Гендиректор НПП "Звезда", которое занимается сборкой носимого аварийного запаса, Сергей Поздняков говорил ТАСС, что со стороны Роскосмоса не было обращений с предложением о возвращении огнестрельного оружия в этот комплект. При этом космонавт Олег Кононенко заявлял, что членам экипажа МКС при возвращении на Землю может понадобиться оружие, которого сейчас нет в их аварийном запасе.

Сейчас в НАЗ входит продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее. В него упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств, которые необходимы для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации.