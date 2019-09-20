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20.09.2019
bmpd.livejournal.com

США укрепляют свои позиции на рынке вооружений Азербайджана

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Как сообщает издание "Intelligence online" в публикации "Via VSE Corp, Washington s’immisce dans les marches de defense azerbaidjanais", контракт на обеспечение разведывательной деятельность между компанией VSE Corp и правительством Азербайджана был заключен в тот момент, когда Вашингтон удвоил усилия по закреплению в стране.

10 сентября американское правительство выдало компании VSE Corp из Виргинии контракт на оказание помощи властям Азербайджана в вопросах безопасности морского пространства. Контракт проходит по программе Иностранных военных продаж (FMS), а его стоимость составляет 10 млн долл. В контракт входит поставка структурам безопасности страны оборудования и обучения персонала вопросам разведки и борьбы с терроризмом.

Здание министерства обороны Азербайджана (с) media.az

Этот контракт с Баку принял эстафету от программы Caspian Guard. Он является частью значительно роста (но мало замеченного) военной, материальной и экономической помощи со стороны США, наблюдаемого за последние пару лет. В этом году Пентагон рассчитывает выделить 100 млн долл. За данный период Вашингтон передаст Баку патрульные корабли из наличия, вместе с которым будут поставлены системы обнаружение подводных лодок, РЛС и т.д.

Кроме своего стратегического положения, Азербайджан, граничащий с Ираном и Россией, которые вызывают интерес со стороны американских силовиков, рост финансирования совпал с подписанием в августе 2018 года соглашения о статусе богатого нефтью Каспийского моря странами, имеющими к нему выход. С тех пор каждая страна пытается закупить оружия для защиты своих границ.

Этот рост военно-экономического присутствия США в Азербайджане мешает вести с ним дела компаниям из Голландии, Франции и Израиля, которые рассчитывают проникнуть на местный рынок военно-морской техники. Израильские спецслужбы сильно присутствуют в стране на протяжении многих лет. Азербайджан выступает для них тыловой базой в иранском вопросе.

Со своей стороны, Баку при помощи неправительственной организации Renaissance Associates и ее лоббистской компании Bob Lawrence& Associates пытается сблизиться с Вашингтоном на протяжении нескольких лет.

Имеющая опыт работы в интересах Пентагона при реализации контрактов на экспортные поставки военно-морской техники, компания VSE Corp хорошо знает Азербайджан. Эта компания уже работала там в подобной области, в первую очередь, для Агентства по совместному уменьшению угрозы. VSE Corp, которую с июля возглавляет генерал ВВС США в отставке Ральф Эберхарт (Ralph Eberhart), даже удалось создать в стране небольшую сеть: заместитель директора международного порта Баку Мафтун Аббасов является бывшим сотрудников VSE Corp.

Кроме того, VSE Corp обладает подразделением экономической разведки, имеющим рамочный контракт с министерством юстиции США по ведению активных поисков активов, подлежащих взыманию.

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Страны
Азербайджан
Израиль
Иран
Нидерланды
Россия
США
Франция
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