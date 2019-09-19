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19.09.2019
Интерфакс-АВН

"Калашников" рассчитывает на прорывы в диверсификации за счет робототехники

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Робот "Нахлебник"
Робот "Нахлебник" рядом с роботом "Соратник".
Источник изображения: vpk-news.ru

Ижевск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" при диверсификации своей продукции делает ставку на робототехнику, сообщил первый заместитель генерального директора компании Михаил Ненюков на Форуме оружейников в Ижевске в среду.

"Нам нужно стараться выпускать ту продукцию, которая будет востребована. За счет RnD-разработок мы надеемся, что у нас будут прорывы. (...) Мы ставим на направления робототехники, системы охраны труда, доступа", - сказал Ненюков.

Он отметил, что у концерна есть собственные разработки в этой сфере. "Мы можем определять не по зрачку, не по сетчатке глаза (личность человека - ИФ), мы определяем контроль доступа по венам, это очень интересная разработка наша", - уточнил он.

Ненюков добавил, что среди заделов, которые концерн планирует развивать - решение задач машинного зрения, которое используется в роботах, обработка данных и многие другие.

Он сообщил также о планах открыть на Ижевском механическом заводе участок микроэлектроники для собственных нужд по разработке высокотехнологичных продуктов. "Эта история будет, я думаю, началом развития этого направления здесь в Ижевске", - подчеркнул первый замгендиректора "Калашникова".

Михаил Ненюков уточнил агентству "Интерфакс", что концерн намерен серьезнее развивать элементную базу. "Там тоже проблема тех же санкций, мы не можем возить кристаллы, которые нам нужны для процессоров", - отметил он.

Он добавил, что предприятие уже участвует в направлении аэрокосмоса совместно с Роскосмосом, производя радиозащищенные платы.

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